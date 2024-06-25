IIHF не упомянула никого из россиян в статье о чемпионстве «Флориды»
Ни один из завоевавших Кубок Стэнли россиян не был упомянут в статье о победе «Флорида Пантерз» на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
«Флорида» в ночь на вторник победила «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 в седьмом матче финальной серии и впервые завоевала трофей.
В составе победителей выступали вратарь Сергей Бобровский, форвард Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.
Куликов в решающем матче сделал передачу автору победного гола Сэму Райнхарту, Бобровский отразил 23 броска и был признан лучшим игроком матча. На счету Тарасенко по ходу финальной серии два гола.
В статье упомянуты авторы голов Райнхарт, Картер Верхаг (у «Флориды») и Маттиас Янмарк (у «Эдмонтона»), капитаны команд Александр Барков и Коннор Макдэвид, а также хоккеисты Эван Бушар, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Кори Перри (все — «Ойлерз»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен, Нико Миккола, Аарон Экблад, Мэттью Ткачук и Оливер Экман-Ларссон (все — «Пантерз»).
Автором статьи является Лукас Эйкройд из Ванкувера.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, комментируя отсутствие упоминаний о россиянах в статье IIHF, заявил «РБ Спорт», что это «стыд и позор».
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» высказала мнение, что в публикации, возможно, и нет политики, просто «конкретный человек, писавший статью, не любит россиян».
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