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Россиянин возглавил международный рейтинг драфта НХЛ 2024 года

Россиянин Силаев возглавил международный рейтинг перед драфтом НХЛ 2024 года
Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев занял первое место среди полевых игроков не из Северной Америки. Вторым в рейтинге стал форвард СКА Иван Демидов, Илья Набоков из «Металлурга» занял второе место среди вратарей
Антон Силаев
Антон Силаев (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев занял первое место в финальной версии международного рейтинга драфта 2024 года по версии центрального скаутского бюро НХЛ. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Второе место среди полевых игроков, выступающих вне Северной Америки, занял форвард петербургского СКА Иван Демидов. На девятой строчке нападающий столичного «Динамо» Игорь Чернышов. Среди вратарей Илья Набоков из магнитогорского «Металлурга» занимает второе место.

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В североамериканском рейтинге на первом месте канадский форвард Маклин Селебрини, среди вратарей — россиянин Михаил Егоров («Омаха», USHL).

18-летний Силаев в нынешнем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 13 (3+10) очков. 18-летний Демидов остался без набранных очков в четырех матчах КХЛ. В МХЛ в составе «СКА-1946» у него 85 (33+52) очков в 43 встречах. Набоков является основным голкипером «Металлурга», который вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ярославским «Локомотивом».

Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня в Парадайсе (штат Невада).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Антон Силаев Иван Демидов (хоккеист) Маклин Селебрини
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