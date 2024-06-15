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Спорт ,  
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МОК назвал первых допущенных на Олимпиаду в Париже российских спортсменов

МОК допустил на Олимпиаду в Париже первых 14 спортсменов из России
МОК допустил трех велогонщиков, одну прыгунью на батуте и десять борцов
Шамиль Мамедов
Шамиль Мамедов (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС )

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал 14 российских спортсменов в велоспорте, прыжках на батуте и борьбе, которые прошли проверку специальной комиссии для допуска на Игры в Париже.

В велоспорте на шоссе допущены Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, в прыжках на батуте — Анжела Бладцева.

Также на Игры допущены 10 российских борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024

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