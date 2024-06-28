Вратарь сербов подрался в баре накануне решающей игры на Евро

Инцидент с дракой, в которой принял участие Милинкович-Савич, произошел в баре перед матчем третьего тура чемпионата Европы против датчан

Ваня Милинкович-Савич (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Основной вратарь сборной Сербии по футболу Ваня Милинкович-Савич подрался в баре накануне матча Евро-2024, в котором решался выход в плей-офф турнира. Об этом сообщает сербский Telegraf.

По данным издания, главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович предоставил подопечным выходной перед матчем третьего тура группового этапа Евро против команды Дании. Милинкович-Савич отправился в один из баров в Мюнхене, где часто выступают сербские музыканты. В какой-то момент к голкиперу подошел болельщик и упрекнул его в том, что он развлекается и выпивает накануне очень важной игры. Футболист отреагировал оскорблением, а затем ударил фаната. Драку удалось предотвратить усилиями охраны и владельца заведения, рассказал один из очевидцев.

При этом сам хозяин заведения, с которым поговорил корреспондент Telegraf, приводит другую версию произошедшего. Он рассказал, что когда Милинкович-Савич пришел в бар, то охрана его не узнала и отказалась пускать внутрь, так как футболист пришел в шортах сборной. На этой почве возник конфликт, переросший в драку, которая закончилась после вмешательства владельца заведения. «Я взял его за руку и предложил пройти со мной, однако он отказался. Я не слышал, как они ругались и что говорили друг другу, но рад, что все это, в конце концов, удалось предотвратить», — пояснил собеседник издания.

Telegraf начал разбираться в этой ситуации, после того как главный тренер Сербии Драган Стойкович прокомментировал ранний вылет его команды с турнира. Когда журналисты его спросили, почему сборная потерпела фиаско, то он рассержено ответил, что «фиаско — это когда, кто-то напивается в барах Мюнхена и Аугсбурга, пока другие вкалывают на тренировках». При этом затем Стойкович подчеркнул, что «ни к кому из его парней это не относится».

Сборная Сербии сыграла вничью с командой Дании со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа Евро-2024, после чего заняла последнее место в своей группе и вылетела с турнира. В трех матчах сербские футболисты всего шесть раз пробили в створ ворот, установив личный антирекорд на крупных турнирах с момента распада Югославии. При этом Сербия не победила ни в одном из последних восьми матчей на крупных турнирах.