Сербия сыграла вничью с Данией и не смогла выйти в плей-офф Евро

Сербия не смогла выйти в плей-офф Евро

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 0:0. Сборная Сербии заняла последнее место в группе, набрав два очка в трех матчах

Фото: Reuters

Сборная Сербии сыграла вничью с командой Дании со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Мюнхене.

Датчане вышли в плей-офф со второго места. Сербские футболисты вылетели с турнира.

Итоговое турнирное положение в группе С: Англия (5 очков)

Дания (3)

Словения (3)

Сербия (2)

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Сборная Англии вышла в плей-офф напрямую, Словения квалифицировалась в 1/8 финала с третьего места.

В 1/8 финала датчане сыграют с Германией 29 июня в Дортмунде. Соперником Англии станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе.

В сборной Сербии выступает защитник московского «Спартака» Срджан Бабич. Серб три матча на Евро провел на скамейке запасных.