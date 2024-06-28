Два россиянина вошли в сборную всех звезд НХЛ
Правый форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и левый нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли в символическую сборную всех звезд Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Сборная определялась по итогам голосования среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
Также в команду звезд вошли американский вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег»), швейцарский защитник Роман Йоси («Нэшвилл»), американский игрок обороны Куинн Хьюз («Ванкувер») и канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.
В сборную новичков вошел один россиянин — вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков. Уроженец Пензы большую часть сезона был основным голкипером клуба и по итогам сезона стал лидером по коэффициенту надежности среди вратарей, проведших более трети игр чемпионата.
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