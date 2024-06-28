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Два россиянина вошли в сборную всех звезд НХЛ

Россияне Кучеров и Панарин вошли в сборную всех звезд НХЛ
Сборная определялась по итогам голосования среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов
Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect
Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Правый форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и левый нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли в символическую сборную всех звезд Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сборная определялась по итогам голосования среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Также в команду звезд вошли американский вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег»), швейцарский защитник Роман Йоси («Нэшвилл»), американский игрок обороны Куинн Хьюз («Ванкувер») и канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

В сборную новичков вошел один россиянин — вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков. Уроженец Пензы большую часть сезона был основным голкипером клуба и по итогам сезона стал лидером по коэффициенту надежности среди вратарей, проведших более трети игр чемпионата.

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Руслан Алиев
Никита Кучеров Артемий Панарин Петр Кочетков Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ Каролина Харрикейнз Коннор Макдэвид
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