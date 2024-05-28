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Клуб НХЛ с пятью россиянами назначил нового генерального менеджера

Уодделла назначили генменеджером клуба НХЛ «Коламбус», где играют пять россиян
Дон Уодделл, который последние десять лет работал в «Каролине», занял пост президента по хоккейным операциям и генерального менеджера «Коламбуса»
Дон Уодделл
Дон Уодделл (Фото: MJT / AdMedia / Global Look Press)

Дон Уодделл назначен на должность президента по хоккейным операциям и генерального менеджера клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте команды.

Джон Дэвидсон, который был президентом клуба по хоккейным операциям в течение десяти из последних 12 лет, теперь будет выполнять функции старшего советника.

Ярмо Кекяляйнен в феврале был уволен с поста генменеджера «Коламбуса», финн занимал его с 2013 года.

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Фото:«Сиэтл Кракен»

В нынешнем сезоне «Коламбус» занял последнее место в Восточной конференции, четвертый раз подряд не попав в плей-офф.

Уодделл провел последние десять лет в «Каролине Харрикейнз», занимая пост президента, а позднее еще и генерального менеджера (с 2018-го). В шести последних сезонах «Каролина» каждый раз выходила в плей-офф, дважды (2019, 2023) играла в полуфинале. До того как он занял пост генерального менеджера, «Каролина» пропускала плей-офф в 11 из 12 предыдущих сезонов. Уодделл подал в отставку в конце мая.

В основном составе «Коламбуса» играют россияне Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Даниил Тарасов.

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Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс
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