Клуб НХЛ с пятью россиянами назначил нового генерального менеджера

Дон Уодделл, который последние десять лет работал в «Каролине», занял пост президента по хоккейным операциям и генерального менеджера «Коламбуса»

Дон Уодделл (Фото: MJT / AdMedia / Global Look Press)

Дон Уодделл назначен на должность президента по хоккейным операциям и генерального менеджера клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте команды.

Джон Дэвидсон, который был президентом клуба по хоккейным операциям в течение десяти из последних 12 лет, теперь будет выполнять функции старшего советника.

Ярмо Кекяляйнен в феврале был уволен с поста генменеджера «Коламбуса», финн занимал его с 2013 года.

В нынешнем сезоне «Коламбус» занял последнее место в Восточной конференции, четвертый раз подряд не попав в плей-офф.

Уодделл провел последние десять лет в «Каролине Харрикейнз», занимая пост президента, а позднее еще и генерального менеджера (с 2018-го). В шести последних сезонах «Каролина» каждый раз выходила в плей-офф, дважды (2019, 2023) играла в полуфинале. До того как он занял пост генерального менеджера, «Каролина» пропускала плей-офф в 11 из 12 предыдущих сезонов. Уодделл подал в отставку в конце мая.

В основном составе «Коламбуса» играют россияне Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Даниил Тарасов.