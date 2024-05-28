Клуб НХЛ с пятью россиянами назначил нового генерального менеджера
Дон Уодделл назначен на должность президента по хоккейным операциям и генерального менеджера клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте команды.
Джон Дэвидсон, который был президентом клуба по хоккейным операциям в течение десяти из последних 12 лет, теперь будет выполнять функции старшего советника.
Ярмо Кекяляйнен в феврале был уволен с поста генменеджера «Коламбуса», финн занимал его с 2013 года.
В нынешнем сезоне «Коламбус» занял последнее место в Восточной конференции, четвертый раз подряд не попав в плей-офф.
Уодделл провел последние десять лет в «Каролине Харрикейнз», занимая пост президента, а позднее еще и генерального менеджера (с 2018-го). В шести последних сезонах «Каролина» каждый раз выходила в плей-офф, дважды (2019, 2023) играла в полуфинале. До того как он занял пост генерального менеджера, «Каролина» пропускала плей-офф в 11 из 12 предыдущих сезонов. Уодделл подал в отставку в конце мая.
В основном составе «Коламбуса» играют россияне Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Даниил Тарасов.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Безалкогольное вино: альтернатива или нет