Приводивший «Питтсбург» к победе в Кубке Стэнли тренер возглавил «Сиэтл»
Дэн Байлсма назначен новым главным тренером клуба НХЛ «Сиэтл Кракен». Об этом сообщается на сайте команды.
Срок соглашения с 53-летним специалистом не уточняется. Байлсма стал вторым главным тренером в истории «Сиэтла», который был создан в 2021 году. На этом посту он сменил уволенного в конце апреля Дэйва Хэкстола.
В прошедшем сезоне «Сиэтл» занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.
Байлсма в 2009 году привел «Питтсбург Пингвинз» к победе в Кубке Стэнли, в сезоне 2010/11 был признан лучшим тренером в НХЛ.
В «Питтсбурге» Байлсма работал с 2008 по 2014 год, в «Баффало Сэйбрз» — с 2015 по 2017 год. Последние два года он возглавлял фарм-клуб «Сиэтла».
На Олимпийских играх в Сочи Байлсма был главным тренером сборной США, которая заняла там четвертое место.
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