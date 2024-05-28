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Приводивший «Питтсбург» к победе в Кубке Стэнли тренер возглавил «Сиэтл»

Приводивший «Питтсбург» к победе в Кубке Стэнли Дэн Байлсма возглавил «Сиэтл»
Дэн Байлсма сменил на этом посту Дэйва Хэкстола. Он не работал главным тренером в клубе НХЛ с 2017 года, когда покинул «Баффало»
Фото: «Сиэтл Кракен»
Фото: «Сиэтл Кракен»

Дэн Байлсма назначен новым главным тренером клуба НХЛ «Сиэтл Кракен». Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 53-летним специалистом не уточняется. Байлсма стал вторым главным тренером в истории «Сиэтла», который был создан в 2021 году. На этом посту он сменил уволенного в конце апреля Дэйва Хэкстола.

В прошедшем сезоне «Сиэтл» занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

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Байлсма в 2009 году привел «Питтсбург Пингвинз» к победе в Кубке Стэнли, в сезоне 2010/11 был признан лучшим тренером в НХЛ.

В «Питтсбурге» Байлсма работал с 2008 по 2014 год, в «Баффало Сэйбрз» — с 2015 по 2017 год. Последние два года он возглавлял фарм-клуб «Сиэтла».

На Олимпийских играх в Сочи Байлсма был главным тренером сборной США, которая заняла там четвертое место.

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