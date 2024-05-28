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Касаткина выиграла первый матч на «Ролан Гаррос»

Касаткина победила польку Френх в первом круге «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России обыграла польку Магдалену Френх в двух сетах
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под 10-м номером, победила польку Магдалену Френх, 49-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:1.

Следующей соперницей Касаткиной, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, будет Лучия Чирич-Багарич (Хорватия) или Пейтон Стернс (США).

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Кроме того, удачно стартовала на «Ролан Гаррос» россиянка Элина Аванесян (70-й номер рейтинга WTA). Она победила китаянку Чжу Линь (58) со счетом 6:2, 6:4. Ее следующей соперницей станет соотечественница Анна Блинкова (55), победившая 28-ю сеяную Сорану Кырстю (30) из Румынии — 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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теннис Ролан Гаррос Дарья Касаткина
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