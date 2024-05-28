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Соболенко разгромила сестру Мирры Андреевой на старте «Ролан Гаррос»

Соболенко разгромила сестру Мирры Андреевой Эрику на старте «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира отдала 19-летней Эрике Андреевой лишь три гейма
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Yves Herman / Reuters)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 26-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, победила россиянку Эрику Андрееву, 100-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — Моюка Учижима (Япония).

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Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. В прошлом году белоруска дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала.

19-летняя Андреева — старшая сестра одной из самых талантливых теннисисток России, 17-летней Мирры Андреевой, 38-й ракетки мира.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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теннис Ролан Гаррос Арина Соболенко Эрика Андреева
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