Соболенко разгромила сестру Мирры Андреевой на старте «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом матче 26-летняя Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, победила россиянку Эрику Андрееву, 100-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — Моюка Учижима (Япония).
Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. В прошлом году белоруска дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала.
19-летняя Андреева — старшая сестра одной из самых талантливых теннисисток России, 17-летней Мирры Андреевой, 38-й ракетки мира.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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