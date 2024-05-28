«Лада» назвала тренера на следующий сезон КХЛ

Олег Браташ продолжит руководить тольяттинским клубом, помогать ему будут шесть специалистов

Олег Браташ (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Олег Браташ продолжит руководить «Ладой» в следующем сезоне КХЛ. Об этом сообщается на сайте тольяттинского клуба.

«Лада» представила тренерский штаб на следующий сезон. Помогать Браташу будут Павел Зубов (старший тренер), Максим Семенов (тренер), Алексей Семенов (тренер вратарей), Валерий Балабанов (тренер по физической подготовке), Яков Рачинский (тренер по развитию игроков), Артур Сиразиев (видеотренер).

Под руководством Браташа тольяттинцы, которые вернулись в КХЛ после пяти лет отсутствия, в прошлом сезоне заняли седьмое место в Восточной конференции и пробились в розыгрыш Кубка Гагарина, где в первом раунде уступили омскому «Авангарду» (1–4 в серии).

Браташу 58 лет, ранее он работал в «Крыльях Советов», СКА, МХК «Спартак», «Локо» и ассистентом главного тренера в ярославском «Локомотиве». Также Браташ возглавлял молодежную и олимпийскую сборные России, был и.о. главного тренера основной сборной на «Кубке Карьяла» в 2021 году.