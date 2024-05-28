Журналист RMC Sport сообщил, что Сафонов прилетел в Париж на медосмотр
Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прилетел в Париж, где он должен пройти медосмотр перед подписанием контракта с «Пари Сен-Жермен». Об этом в соцсети Х сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс.
Отмечается, что 25-летний вратарь должен будет подписать пятилетнее соглашение с новым клубом.
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ. Предполагается, что сумма трансфера составит €20 млн.
Инсайдер Фабрицио Романо 26 мая писал, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров.
Сафонов — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В прошедшем сезоне он пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.
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