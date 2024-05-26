 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Фабрицио Романо сообщил о финальной стадии переговоров ПСЖ по Сафонову

Инсайдер Романо: ПСЖ и «Краснодар» близки к завершению трансфера Сафонова
По данным журналиста Фабрицио Романо, руководство французского ПСЖ считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова большим талантом
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и «Краснодар» находятся на завершающей стадии переговоров по подписанию российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом написал в Х (ранее Twitter) спортивный журналист Фабрицио Романо.

По данным журналиста, трансфер российского голкипера за €20 млн находится на финальной стадии. Сторонам осталось уладить небольшие детали для заключения сделки.

В «Краснодаре» отказались от комментариев.

Сафонов отказался опровергнуть возможный переход в ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Ожидалось, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ.

«Краснодар» 25 мая победил «Динамо» и стал серебряным призером РПЛ. После матча Сафонов заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о трансфере в ПСЖ.

25-летний вратарь — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В этом сезоне он пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Футбол ФК Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов
Материалы по теме
Сафонов отказался опровергнуть возможный переход в ПСЖ
Спорт
Сафонов фразой «уже устал круассаны есть» пошутил о переходе в ПСЖ
Спорт
ПСЖ предварительно договорился о покупке вратаря сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос» Спорт, 16:35
Фабрицио Романо сообщил о финальной стадии переговоров ПСЖ по Сафонову Спорт, 16:19
В Новокузнецке в результате ДТП с автобусом пострадали девять человек Общество, 16:16
Премьер Грузии заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией Политика, 16:10
Умер автор песен к фильмам Disney «Книга джунглей» и «Мэри Поппинс» Общество, 16:03
По Израилю выпустили восемь ракет из района Рафаха Политика, 15:45
Два белгородских села попали под атаку дронов-камикадзе Политика, 15:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
SkyNews сообщил о трехкратном преимуществе России по снарядам Политика, 15:39
Яромира Ягра включили в Зал славы международной федерации хоккея Спорт, 15:23
В Брянской области сбили два украинских беспилотника Политика, 15:21
Советника орловского губернатора Сергея Лежнева задержали Политика, 14:54
В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ Экономика, 14:54
В Севастополе шесть детей отравились хлором после тренировки в бассейне Общество, 14:38
В Белгороде объявлена ракетная опасность Политика, 14:29