Фабрицио Романо сообщил о финальной стадии переговоров ПСЖ по Сафонову
Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и «Краснодар» находятся на завершающей стадии переговоров по подписанию российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом написал в Х (ранее Twitter) спортивный журналист Фабрицио Романо.
По данным журналиста, трансфер российского голкипера за €20 млн находится на финальной стадии. Сторонам осталось уладить небольшие детали для заключения сделки.
В «Краснодаре» отказались от комментариев.
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Ожидалось, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ.
«Краснодар» 25 мая победил «Динамо» и стал серебряным призером РПЛ. После матча Сафонов заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о трансфере в ПСЖ.
25-летний вратарь — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В этом сезоне он пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 13 матчей.
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