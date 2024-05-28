Проведший три недели на ИВЛ экс-игрок «Краснодара» Олссон вернется в футбол

Проведший три недели на ИВЛ экс-игрок «Краснодара» вернется в футбол

В феврале Кристоффер Олссон потерял сознание и был госпитализирован, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему диагностировали редкое заболевание сосудов головного мозга, приведшее к образованию тромбов

Кристоффер Олссон (Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press)

Бывший футболист «Краснодара» и сборной Швеции Кристоффер Олссон собирается возобновить карьеру после выздоровления от редкого заболевания головного мозга. Об этом 28-летний полузащитник рассказал Aftonbladet.

Олссон был госпитализирован 20 февраля после потери сознания. Шведского полузащитника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в сознание он пришел только через три недели. У футболиста образовалось несколько тромбов в обоих полушариях в результате редкого воспалительного процесса в сосудах головного мозга.

«Я чувствую себя прекрасно. Я снова смогу играть в футбол», — сказал Олссон.

По словам Олссона, он ничего не помнит о болезни. «Я фактически умирал три недели. Я был без сознания и ничего не помню», — рассказал футболист.

Олссону еще предстоит реабилитация. Пока он может совершать легкие пробежки и заниматься с мячом.

Олссон в 2019–2021 годах выступал за «Краснодар», в составе которого провел 80 матчей и забил четыре гола. С 2022-го полузащитник выступает за датский «Мидтьюлланн».

В сборной Швеции Олссон провел 47 матчей.