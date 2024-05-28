Проведший три недели на ИВЛ экс-игрок «Краснодара» вернется в футбол
Бывший футболист «Краснодара» и сборной Швеции Кристоффер Олссон собирается возобновить карьеру после выздоровления от редкого заболевания головного мозга. Об этом 28-летний полузащитник рассказал Aftonbladet.
Олссон был госпитализирован 20 февраля после потери сознания. Шведского полузащитника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в сознание он пришел только через три недели. У футболиста образовалось несколько тромбов в обоих полушариях в результате редкого воспалительного процесса в сосудах головного мозга.
«Я чувствую себя прекрасно. Я снова смогу играть в футбол», — сказал Олссон.
По словам Олссона, он ничего не помнит о болезни. «Я фактически умирал три недели. Я был без сознания и ничего не помню», — рассказал футболист.
Олссону еще предстоит реабилитация. Пока он может совершать легкие пробежки и заниматься с мячом.
Олссон в 2019–2021 годах выступал за «Краснодар», в составе которого провел 80 матчей и забил четыре гола. С 2022-го полузащитник выступает за датский «Мидтьюлланн».
В сборной Швеции Олссон провел 47 матчей.
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