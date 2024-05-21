Трехкратный чемпион России из Швеции извинился за выступления за ЦСКА

Бывший футболист сборной Швеции Понтус Вернблум отметил, что, когда он переходил в ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сейчас

Понтус Вернблум (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум написал колонку для газеты Aftonbladet, в которой рассказал о том, каково ему было играть за российский клуб.

Начал колонку Вернблум с извинений перед теми, кому не нравится, что он выступал в России.

«Как написать это и не ошибиться... Я попробую. Наверное, можно принять за отправную точку то, что, когда я переходил в ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сегодня. И если я кого-то обидел, то заранее смиренно извиняюсь», — написал Вернблум.

Вернблуму 37 лет, он выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год, стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Также Вернблум играл в «Гетеборге», греческом ПАОКе и АЗ. За сборную Швеции провел 50 матчей.