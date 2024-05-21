Трехкратный чемпион России из Швеции извинился за выступления за ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум написал колонку для газеты Aftonbladet, в которой рассказал о том, каково ему было играть за российский клуб.
Начал колонку Вернблум с извинений перед теми, кому не нравится, что он выступал в России.
«Как написать это и не ошибиться... Я попробую. Наверное, можно принять за отправную точку то, что, когда я переходил в ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сегодня. И если я кого-то обидел, то заранее смиренно извиняюсь», — написал Вернблум.
Вернблуму 37 лет, он выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год, стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
Также Вернблум играл в «Гетеборге», греческом ПАОКе и АЗ. За сборную Швеции провел 50 матчей.
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