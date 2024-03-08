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У экс-футболиста «Краснодара» выявили редкое заболевание мозга

У экс-игрока «Краснодара» Олссона выявили чрезвычайно редкое заболевание мозга
Шведский полузащитник Кристофер Олссон, выступающий за датский «Мидтьюлланна», находится в больнице с 20 февраля. Врачи выявили у него чрезвычайно редкое заболевание сосудов головного мозга, приведшее к образованию тромбов
Кристоффер Олссон
Кристоффер Олссон (Фото: Linnea Rheborg / Getty Images)

У шведского футболиста датского «Мидтьюлланна» Кристоффера Олссона выявлено очень редкое заболевание головного мозга. Об этом сообщается на сайте клуба.

28-летний Олссон был госпитализирована 20 февраля после потери сознания. Шведского полузащитника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на котором он до сих пор находится.

«У Кристоффера образовалось несколько небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного процесса в сосудах головного мозга. Состояние Олссона сейчас оценивается как стабильное, врачи по-прежнему не видят особого прогресса. В то же время они видят, что у Кристоффера повышается степень сознания», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ближайшее время врачи попытаются снять Олссона с ИВЛ, он пока остается в реанимации, о сроках лечения и окончательном прогнозе пока что невозможно ничего сказать.

Олссон в 2019-2021 годах выступал за «Краснодара», в составе которого провел 80 матчей и забил четыре гола.

Он является воспитанником английского «Арсенала», за который дебютировал в сезоне-2013/14, но не смог закрепиться. И в сезоне-2014/15 перешел «Мидтьюлланн», став основным игроком состава.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Краснодар Швеция
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Экс-футболист «Краснодара» потерял сознание из-за болезни мозга
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