У экс-футболиста «Краснодара» выявили редкое заболевание мозга
У шведского футболиста датского «Мидтьюлланна» Кристоффера Олссона выявлено очень редкое заболевание головного мозга. Об этом сообщается на сайте клуба.
28-летний Олссон был госпитализирована 20 февраля после потери сознания. Шведского полузащитника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на котором он до сих пор находится.
«У Кристоффера образовалось несколько небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного процесса в сосудах головного мозга. Состояние Олссона сейчас оценивается как стабильное, врачи по-прежнему не видят особого прогресса. В то же время они видят, что у Кристоффера повышается степень сознания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время врачи попытаются снять Олссона с ИВЛ, он пока остается в реанимации, о сроках лечения и окончательном прогнозе пока что невозможно ничего сказать.
Олссон в 2019-2021 годах выступал за «Краснодара», в составе которого провел 80 матчей и забил четыре гола.
Он является воспитанником английского «Арсенала», за который дебютировал в сезоне-2013/14, но не смог закрепиться. И в сезоне-2014/15 перешел «Мидтьюлланн», став основным игроком состава.
За национальную команду выступает с 2017 года, провел 47 игр.
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