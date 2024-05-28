«Спартак» подписал контракт с бывшим игроком клуба НХЛ
«Спартак» заключил контракт с нападающим Александром Пашиным. Об этом сообщается на сайте московского клуба НХЛ.
Срок соглашения с 21-летним форвардом составил три года.
Пашин в своем дебютном сезоне в КХЛ набрал 23 (12+11) очка в 71 матче регулярного чемпионата и плей-офф, признавался лучшим новичком недели.
В «Спартаке» Пашин в прошлом сезоне выступал на правах аренды из клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». В начале мая «Харрикейнз» решили разорвать с ним контракт.
Пашин в 2022 году подписал трехлетнее соглашение с «Каролиной». Российский форвард был выбран «Харрикейнз» на драфте НХЛ 2020 года в седьмом раунде под общим 199-м номером. Сезон 2022/23 форвард провел в фарм-клубе «Каролины».
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