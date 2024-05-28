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«Спартак» подписал контракт с бывшим игроком клуба НХЛ

«Спартак» подписал контракт с бывшим игроком клуба НХЛ «Каролины» Пашиным
Александр Пашин прошлый сезон провел в «Спартаке» на правах аренды из «Каролины», после чего в «Харрикейнз» решили разорвать с ним контракт. Теперь 21-летний форвард подписал полноценное соглашение с «красно-белыми»
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Александр Пашин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Спартак» заключил контракт с нападающим Александром Пашиным. Об этом сообщается на сайте московского клуба НХЛ.

Срок соглашения с 21-летним форвардом составил три года.

Пашин в своем дебютном сезоне в КХЛ набрал 23 (12+11) очка в 71 матче регулярного чемпионата и плей-офф, признавался лучшим новичком недели.

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В «Спартаке» Пашин в прошлом сезоне выступал на правах аренды из клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». В начале мая «Харрикейнз» решили разорвать с ним контракт.

Пашин в 2022 году подписал трехлетнее соглашение с «Каролиной». Российский форвард был выбран «Харрикейнз» на драфте НХЛ 2020 года в седьмом раунде под общим 199-м номером. Сезон 2022/23 форвард провел в фарм-клубе «Каролины».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак Каролина Харрикейнз Александр Пашин
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