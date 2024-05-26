«Спартак» продлил контракт со своим лучшим хоккеистом

Контракт «Спартака» и Голдобина рассчитан до 2026 года

Николай Голдобин (Фото: Алексей Филиппов / POOL / ТАСС)

Нападающий Николай Голдобин продлил контракт с хоккейным клубом «Спартак». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

«Он продлил контракт до 2026 года. Пора «Спартаку» брать кубок», — сказал Исаков.

Голдобину 28 лет, он перешел в «Спартак» в июле 2023 года, до этого хоккеист на протяжении трех сезонов выступал за магнитогорский «Металлург». В сезоне-2023/24 Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий набрал 78 очков (36 голов + 42 результативные передачи) в 67 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды.

Также Голдобин установил клубный рекорд результативности за один сезон. В плей-офф форвард также стал лучшим бомбардиром команды с 9 очками (3+6) по итогам 11 игр.

В прошлом сезоне «Спартак» финишировал четвертым в Западной конференции в регулярном чемпионате. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, проиграв будущему победителю турнира «Металлургу» (2-4).