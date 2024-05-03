Клуб НХЛ решил разорвать контракт с россиянином после сезона в «Спартаке»
Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» выставил на безусловный драфт отказов российского форварда Александра Пашина. Об этом сообщил в соцсети Х журналист сайта «Харрикейнз» Уолт Рафф.
Это процедура перед разрывом контракта.
Пашин в 2022 году подписал трехлетнее соглашение с «Каролиной». Российский форвард был выбран «Харрикейнз» на драфте НХЛ 2020 года в седьмом раунде под общим 199-м номером.
Сезон 2022/23 Пашин провел в фарм-клубе «Каролины», а весь прошлый сезон отыграл в аренде в московском «Спартаке». 21-летний форвард провел в чемпионате и плей-офф КХЛ 71 матч и набрал 23 (12+11) очка.
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