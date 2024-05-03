«Каролина» отказалась от россиянина Пашина, который провел сезон в «Спартаке»

Клуб НХЛ решил разорвать контракт с россиянином после сезона в «Спартаке»

Клуб «Каролина Харрикейнз» выставил на безусловный драфт отказов 21-летнего форварда Александра Пашина, который прошедший сезон провел в аренде в КХЛ

Александр Пашин (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» выставил на безусловный драфт отказов российского форварда Александра Пашина. Об этом сообщил в соцсети Х журналист сайта «Харрикейнз» Уолт Рафф.

Это процедура перед разрывом контракта.

Пашин в 2022 году подписал трехлетнее соглашение с «Каролиной». Российский форвард был выбран «Харрикейнз» на драфте НХЛ 2020 года в седьмом раунде под общим 199-м номером.

Сезон 2022/23 Пашин провел в фарм-клубе «Каролины», а весь прошлый сезон отыграл в аренде в московском «Спартаке». 21-летний форвард провел в чемпионате и плей-офф КХЛ 71 матч и набрал 23 (12+11) очка.