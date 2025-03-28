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«Спартак» выиграл второй матч у «Северстали» в первом раунде плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2. Третья игра серии пройдет 30 марта в Череповце
Фото: Валерия Калугина / ТАСС
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Московский «Спартак» дома обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2 во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (18-я минута), Александр Пашин (37), Андрей Локтионов (41) и Адам Ружичка (56). У проигравших отличился Михаил Котляревский (23, 53).

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Спартака». Следующий матч пройдет 30 марта в Череповце.

В регулярном чемпионате «Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Северсталь» — шестое. В очных встречах у них было по две победы и по два поражения.

В прошлом сезоне «Спартак» выиграл у «Северстали» серию первого раунда в пяти матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Северсталь
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