В PFL рассказали, когда Усман Нурмагомедов проведет следующий бой
Россиянин Усман Нурмагомедов, чемпион Bellator в легком весе, проведет следующий бой в сентябре. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал вице-президент PFL Майк Коган.
«Бой Вадима Немкова еще не определен, но скоро будет. Скорее всего, он пройдет летом. Усман Нурмагомедов будет защищать свой титул, скорее всего, в сентябре», — сказал Коган.
В своем последнем поединке в январе на турнире PFL Champions Series 1 Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза решением судей. На счету 26-летнего Нурмагомедова 19 побед в ММА, он ни разу не проиграл, еще один бой был признан несостоявшимся.
Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков на том же турнире победил американца Тимоти Джонсона удушающим приемом в первом раунде. Россиянин выиграл свой второй бой в тяжелом весе.
PFL с конца 2023 года владеет Bellator.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео
В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок
У россиян вырос уровень счастья
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
В России предложили ужесточить требования к такси
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов