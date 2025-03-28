В PFL рассказали, когда Усман Нурмагомедов проведет следующий бой

Вице-президент PFL Майк Коган сообщил, что чемпион Bellator в легком весе Нурмагомедов в следующий раз, скорее всего, подерется в сентябре, а Вадим Немков — летом

Усман Нурмагомедов (Фото: EPA / ТАСС)

Россиянин Усман Нурмагомедов, чемпион Bellator в легком весе, проведет следующий бой в сентябре. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал вице-президент PFL Майк Коган.

«Бой Вадима Немкова еще не определен, но скоро будет. Скорее всего, он пройдет летом. Усман Нурмагомедов будет защищать свой титул, скорее всего, в сентябре», — сказал Коган.

В своем последнем поединке в январе на турнире PFL Champions Series 1 Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза решением судей. На счету 26-летнего Нурмагомедова 19 побед в ММА, он ни разу не проиграл, еще один бой был признан несостоявшимся.

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков на том же турнире победил американца Тимоти Джонсона удушающим приемом в первом раунде. Россиянин выиграл свой второй бой в тяжелом весе.

PFL с конца 2023 года владеет Bellator.