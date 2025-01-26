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Непобежденный брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator, победив ирландца Пола Хьюза
Усман Нурмагомедов успешно защитил чемпионский пояс в легком весе, победив ирландца Пола Хьюза
Усман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в легком весе, победив ирландца Пола Хьюза. Это поединок возглавлял турнир PFL Champions Series 1, который прошел в Дубае.

Бой продолжался все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету 26-летнего Нурмагомедова 19 побед в ММА, он ни разу не проиграл. Еще один бой Усмана Нурмагомедова был признан несостоявшимся: в октябре 2023-го он победил американца Брента Примуса, но затем сдал положительную допинг-пробу. Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее он рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.

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В активе 27-летнего Хьюза 13 побед и два поражения.

Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он завоевал титул Bellator в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей.

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смешанные единоборства (ММА) Bellator PFL Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
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