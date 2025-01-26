Непобежденный брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator
Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в легком весе, победив ирландца Пола Хьюза. Это поединок возглавлял турнир PFL Champions Series 1, который прошел в Дубае.
Бой продолжался все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
На счету 26-летнего Нурмагомедова 19 побед в ММА, он ни разу не проиграл. Еще один бой Усмана Нурмагомедова был признан несостоявшимся: в октябре 2023-го он победил американца Брента Примуса, но затем сдал положительную допинг-пробу. Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее он рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.
В активе 27-летнего Хьюза 13 побед и два поражения.
Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он завоевал титул Bellator в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей.
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