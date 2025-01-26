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Экс-чемпион Bellator Немков выиграл второй бой в тяжелом весе

Экс-чемпион Bellator Немков выиграл второй бой в тяжелом весе, победив Джонсона
Российский боец одержал победу над 39-летним американцем Тимоти Джонсоном, бывшим соперником Федора Емельяненко
Вадим Немков
Вадим Немков (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков одержал вторую победу в тяжелой весовой категории. На турнире PFL Champions Series 1, который проходит в Дубае, россиянин победил американца Тимоти Джонсона.

Россиянин одержал победу в первом раунде после удушающего приема.

Всего в активе 31-летнего Немкова, который входит в команду Федора Емельяненко, 21 бой в ММА, в которых он одержал 18 побед, потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

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В августе 2023 года Немков отказался от чемпионского титула Bellator ради перехода в тяжелую весовую категорию. В дебютном поединке в новом весе россиянин в феврале 2024-го победил бразильца Бруно Каппелоццу.

На счету 39-летнего Джонсона, который в октябре 2021 года уступил нокаутом Федору Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве, 18 побед и 11 поражений в ММА.

В главном поединке PFL Champions Series 1 встретятся чемпион Bellator в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз.

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смешанные единоборства (ММА) Bellator PFL Вадим Немков
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