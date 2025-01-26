Экс-чемпион Bellator Немков выиграл второй бой в тяжелом весе
Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков одержал вторую победу в тяжелой весовой категории. На турнире PFL Champions Series 1, который проходит в Дубае, россиянин победил американца Тимоти Джонсона.
Россиянин одержал победу в первом раунде после удушающего приема.
Всего в активе 31-летнего Немкова, который входит в команду Федора Емельяненко, 21 бой в ММА, в которых он одержал 18 побед, потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.
В августе 2023 года Немков отказался от чемпионского титула Bellator ради перехода в тяжелую весовую категорию. В дебютном поединке в новом весе россиянин в феврале 2024-го победил бразильца Бруно Каппелоццу.
На счету 39-летнего Джонсона, который в октябре 2021 года уступил нокаутом Федору Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве, 18 побед и 11 поражений в ММА.
В главном поединке PFL Champions Series 1 встретятся чемпион Bellator в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов