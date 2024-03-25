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Осужденный за изнасилование Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог

Осужденный за изнасилование футболист Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог
Ранее в понедельник стало известно, что бразилец смог внести залог €1 млн. Он провел под стражей 14 месяцев — более четверти срока, который ему дали за изнасилование
Дани Алвес
Дани Алвес (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Второй в мире футболист по числу завоеванных трофеев Дани Алвес был отпущен из тюрьмы «Брианс 2», расположенной неподалеку от Барселоны, после внесения залога в размере €1 млн, пишет Reuters.

20 марта суд разрешил приговоренному к четырем с половиной года за изнасилование Алвесу выйти под залог до рассмотрения апелляций при условии, что он сдаст свои испанский и бразильский паспорта, будет еженедельно являться в суд и не будет приближаться к жертве ближе чем на 1 км.

Алвес провел под стражей 14 месяцев. Его задержали в январе 2023 года по обвинению в изнасиловании молодой женщины в туалете ночного клуба в Барселоне в конце декабря.

Прокуратура просила приговорить футболиста к девяти годам тюрьмы.

Осужденный за изнасилование Дани Алвес внес залог €1 млн
Спорт
Дани Алвес

На счету 40-летнего бразильца 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов только в августе 2023-го.

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