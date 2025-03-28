Игроки «молодежки» вернулись в Россию после проблем с самолетом в Боготе
Все футболисты молодежной сборной России вернулись на родину после товарищеских матчей в Колумбии, сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.
26 марта стало известно, что несколько игроков команды остались в Боготе — сначала их самолет не вылетел из-за поломки, а затем они не попали на рейс из-за овербукинга.
В РФС сообщили, что все футболисты молодежной сборной вернулись в расположение своих клубов. «Из-за ограниченного авиасообщения большая часть игроков прилетела в России 26 марта, еще 5 игроков — вечером 27 марта», — заявили в службе коммуникаций.
Сборная провела два товарищеских матча, 22 и 23 марта, с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки командой Колумбии. Первая встреча завершилась поражением российских футболистов (0:1). Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).
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