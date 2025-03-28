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Игроки «молодежки» вернулись в Россию после проблем с самолетом в Боготе

Футболисты «молодежки» вернулись из Колумбии в Россию после проблем с самолетом
РФС сообщил, что из-за ограниченного авиасообщения большая часть футболистов прилетела в России 26 марта, еще пять игроков — вечером 27 марта
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу

Все футболисты молодежной сборной России вернулись на родину после товарищеских матчей в Колумбии, сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

26 марта стало известно, что несколько игроков команды остались в Боготе — сначала их самолет не вылетел из-за поломки, а затем они не попали на рейс из-за овербукинга.

В РФС сообщили, что все футболисты молодежной сборной вернулись в расположение своих клубов. «Из-за ограниченного авиасообщения большая часть игроков прилетела в России 26 марта, еще 5 игроков — вечером 27 марта», — заявили в службе коммуникаций.

Сборная провела два товарищеских матча, 22 и 23 марта, с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки командой Колумбии. Первая встреча завершилась поражением российских футболистов (0:1). Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).

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Футбол сборная России по футболу Колумбия
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