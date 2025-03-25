Российская молодежка по футболу задержалась в Колумбии из-за проблем с самолетом

Молодежка России по футболу задержалась в Колумбии из-за проблем с бортом

Футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогла вылететь из Кали (Колумбия) в столицу страны Боготу для последующего перелета в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.

«Вылет самолета молодежной сборной России из Кали в Боготу был отменен из-за проблем с бортом. Команда должна вылететь в Россию ближайшим рейсом 25 марта», — заявили в пресс-службе.

Молодежная сборная России провела два товарищеских матча с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки — сборной Колумбии U-20 — 22 и 23 марта. Первая встреча прошла завершилась поражением российских футболистов (0:1). Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).