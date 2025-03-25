Молодежка России по футболу задержалась в Колумбии из-за проблем с бортом
Футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогла вылететь из Кали (Колумбия) в столицу страны Боготу для последующего перелета в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.
«Вылет самолета молодежной сборной России из Кали в Боготу был отменен из-за проблем с бортом. Команда должна вылететь в Россию ближайшим рейсом 25 марта», — заявили в пресс-службе.
Молодежная сборная России провела два товарищеских матча с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки — сборной Колумбии U-20 — 22 и 23 марта. Первая встреча прошла завершилась поражением российских футболистов (0:1). Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов