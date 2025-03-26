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Семь футболистов российской «молодежки» не смогли вылететь из Колумбии

Семеро футболистов молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии
Сначала их самолет сломался, а затем они не попали на рейс из-за овербукинга. В Колумбии молодежная сборная России провела два товарищеских матча с местными сверстниками
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу

Несколько футболистов молодежной сборной России до сих пор не смогли вылететь из Колумбии, где команда провела два товарищеских матча. Об этом сообщили заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров и телеграм-канал Baza.

Руслан Чобанов, Даниил Зорин, Илья Кирш, Богдан Москвичев, Данила Козлов, Игорь Дмитриев и Александр Дегтев до сих пор остаются в Боготе. Сначала их самолет не вылетел из-за поломки, а затем они не попали на рейс из-за овербукинга.

Остальные игроки сборной уже вылетели на родину.

РБК обратился за комментариями в РФС.

Сборная провела два товарищеских матча, 22 и 23 марта, с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки командой Колумбии. Первая встреча завершилась поражением российских футболистов (0:1). Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).

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Иван Витченко Иван Витченко
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Елена Степанова
Футбол сборная России по футболу Российский футбольный союз (РФС) Колумбия
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Молодежка России по футболу задержалась в Колумбии из-за проблем с бортом
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