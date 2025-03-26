Семь футболистов российской «молодежки» не смогли вылететь из Колумбии
Несколько футболистов молодежной сборной России до сих пор не смогли вылететь из Колумбии, где команда провела два товарищеских матча. Об этом сообщили заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров и телеграм-канал Baza.
Руслан Чобанов, Даниил Зорин, Илья Кирш, Богдан Москвичев, Данила Козлов, Игорь Дмитриев и Александр Дегтев до сих пор остаются в Боготе. Сначала их самолет не вылетел из-за поломки, а затем они не попали на рейс из-за овербукинга.
Остальные игроки сборной уже вылетели на родину.
РБК обратился за комментариями в РФС.
Сборная провела два товарищеских матча, 22 и 23 марта, с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки командой Колумбии. Первая встреча завершилась поражением российских футболистов (0:1). Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»
Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»
ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций
В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом
Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов