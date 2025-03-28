Турнир One FC в Бангкоке с российским бойцом отменили из-за землетрясения
Промоушен One FC сообщил в соцсети Х об отмене ближайшего турнира в Бангкоке из-за землетрясения.
«С сожалением сообщаем, что из-за недавнего землетрясения в Мьянме и его воздействия на Бангкок сегодняшний турнир One Friday Fights 102 отменен. Наши мысли со всеми пострадавшими», — говорится в сообщении.
Турнир должен был пройти 28 марта. Среди прочих там свой поединок должен был провести российский боец ММА Торепчи Донгак против филиппинца Марвина Куиранте.
28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 6,9. Магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2.
В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения. Во время землетрясения там рухнуло строящееся 30-этажное здание. По данным CNN, погиб один человек, 50 получили ранения. Сколько еще людей может находиться под завалами, неизвестно.
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