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Семак назвал «несусветными глупостями» слухи о конфликте с Глушенковым

Глушенков: я устал реагировать на бредни и сказки о конфликте с Семаком
По словам главного тренера «Зенита», 90% из того, что было написано про него и Глушенкова в последние дни, — это полная чушь
Максим Глушенков и Сергей Семак
Максим Глушенков и Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил на пресс-конференции, что все последние слухи о его конфликте с полузащитником сборной России Максимом Глушенковым не соответствуют действительности.

«90% из того, что было, — это полная чушь. Я для себя тоже поставил определенные галочки, кого не надо читать. Это фейк, абсолютно несусветные глупости», — сказал Семак.

Сам Глушенков заявил, что «уже устал об этом говорить и как-то реагировать на все эти бредни и сказки». «Уже не хочется об этом говорить, потому что ситуация до смешного доходит», — добавил футболист.

Ранее Мash писал, что после поражения от московского «Спартака» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в раздевалке Глушенков перебил Семака и сказал: «Учись тренировать», в результате начался конфликт. Позднее журналист Иван Карпов сообщил, что футболист ушел с одной из недавних тренировок «Зенита» со словами: «Что-то холодно». Кроме того, отмечалось, что Глушенков в целом последнее время тренируется спустя рукава, что напрямую связано с его недовольством Семаком.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев и сам Семак опровергали эти сообщения.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Сергей Семак Максим Глушенков
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