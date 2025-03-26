Глава «Зенита» опроверг сообщения, что Глушенков ушел с тренировки

Журналист Иван Карпов ранее 26 марта сообщил, что футболист сборной России ушел с недавней тренировки «Зенита», мотивируя это холодной погодой. По словам Александра Медведева, это «бездарный вымысел»

Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил Sport24, что информация о том, что полузащитник сборной России Максим Глушенков ушел с тренировки петербургского клуба, мотивируя это холодной погодой, не соответствует действительности.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболист ушел с одной из недавних тренировок «Зенита» со словами: «Чо-то холодно». Кроме того, отмечалось, что Глушенков в целом последнее время тренируется спустя рукава, что напрямую связано с его недовольством главным тренером Сергеем Семаком.

«Бездарный вымысел», — сказал Медведев.

Ранее Мash писал, что после поражения от московского «Спартака» (1:2) в 21-м туре в раздевалке Глушенков перебил Семака и сказал: «Учись тренировать», в результате начался конфликт. Сам тренер позднее заявил, что это «полнейшая чушь».

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» прошлым летом. В новом клубе у него десять голов и две результативные передачи в 17 матчах.