 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава «Зенита» опроверг сообщения, что Глушенков ушел с тренировки

Глава «Зенита» опроверг, что Глушенков ушел с тренировки: бездарный вымысел
Журналист Иван Карпов ранее 26 марта сообщил, что футболист сборной России ушел с недавней тренировки «Зенита», мотивируя это холодной погодой. По словам Александра Медведева, это «бездарный вымысел»
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил Sport24, что информация о том, что полузащитник сборной России Максим Глушенков ушел с тренировки петербургского клуба, мотивируя это холодной погодой, не соответствует действительности.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболист ушел с одной из недавних тренировок «Зенита» со словами: «Чо-то холодно». Кроме того, отмечалось, что Глушенков в целом последнее время тренируется спустя рукава, что напрямую связано с его недовольством главным тренером Сергеем Семаком.

«Бездарный вымысел», — сказал Медведев.

Ранее Мash писал, что после поражения от московского «Спартака» (1:2) в 21-м туре в раздевалке Глушенков перебил Семака и сказал: «Учись тренировать», в результате начался конфликт. Сам тренер позднее заявил, что это «полнейшая чушь».

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» прошлым летом. В новом клубе у него десять голов и две результативные передачи в 17 матчах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Александр Медведев Максим Глушенков
Материалы по теме
Глава «Зенита» опроверг информацию, что он устроил разнос игрокам
Спорт
Семак назвал «полнейшей чушью» информацию о конфликте с Глушенковым
Спорт
Карпин рассказал о беседе с критиковавшим сборную России Глушенковым
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 15:31
Москвичам предсказали «маленькое» солнечное затмение 29 мартаОбщество, 15:22
В Европе удивились числу поездок главы МИД Венгрии в РоссиюПолитика, 15:20
Залужный рассказал о звонках из Румынии насчет падения дроновПолитика, 15:17
Bloomberg на примере магазинов рассказал о «русофилии» в КитаеЭкономика, 15:16
Универсальный код: что происходит вокруг внедрения единого QRОтрасли, 15:16
Умер режиссер Андрей ЕрмашОбщество, 15:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Люберцах в третий раз предложили референдум о присоединении к МосквеОбщество, 15:12
С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсийЭкономика, 15:09
Пищевая жадность: почему мы переедаем и как это остановитьPro, 15:06
Колосс нового века: почему Индия — страна больших возможностейОтрасли, 15:06
Володин посоветовал коммунистам не хвалить СилуановаПолитика, 15:06
Назван округ Подмосковья, где дачи за год подорожали в 1,7 разаНедвижимость, 15:01
«Матч ТВ» решил больше не показывать БундеслигуСпорт, 15:00