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Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданства

Кокорин заявил, что не думал о получении второго гражданства
Выступающий с 2022 года за кипрский «Арис» бывший форвард сборной России заявил, что пока у него не возникало желания получить второй паспорт
Александр Кокорин
Александр Кокорин (Фото: ФК «Арис»)

Бывший форвард сборной России Александр Кокорин, выступающий сейчас за кипрский «Арис», в интервью «РБ Спорт» заявил, что не думает о получении второго гражданства.

«Нет. Пока нет», — ответил футболист на вопрос, не возникало ли у него желания получить другое гражданство.

Ранее 34-летний Кокорин говорил, что точно не будет завершать карьеру в России и в целом не планирует возвращаться на родину в ближайшее время.

В России последним клубом Кокорина был московский «Спартак», который он покинул в январе 2021 года и перешел в итальянскую «Фиорентину». С 2022-го форвард играет на Кипре за «Арис».

Кокорин с «Зенитом» выигрывал чемпионат (2018/19), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2016) России, с московским «Динамо» был бронзовым призером чемпионата страны (2008).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Александр Кокорин ФК Арис
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