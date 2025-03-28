Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданства
Бывший форвард сборной России Александр Кокорин, выступающий сейчас за кипрский «Арис», в интервью «РБ Спорт» заявил, что не думает о получении второго гражданства.
«Нет. Пока нет», — ответил футболист на вопрос, не возникало ли у него желания получить другое гражданство.
Ранее 34-летний Кокорин говорил, что точно не будет завершать карьеру в России и в целом не планирует возвращаться на родину в ближайшее время.
В России последним клубом Кокорина был московский «Спартак», который он покинул в январе 2021 года и перешел в итальянскую «Фиорентину». С 2022-го форвард играет на Кипре за «Арис».
Кокорин с «Зенитом» выигрывал чемпионат (2018/19), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2016) России, с московским «Динамо» был бронзовым призером чемпионата страны (2008).
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