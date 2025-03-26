Кокорин заявил, что точно не будет завершать карьеру в России

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита», который с 2022 года играет на Кипре за «Арис», пока не хочет вообще думать о завершении карьеры, но точно не вернется в РПЛ

Александр Кокорин (Фото: ФК «Арис»)

Бывший форвард сборной России Александр Кокорин, выступающий сейчас за кипрский «Арис», заявил «РБК Спорт», что точно не собирается завершать карьеру на родине.

«Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Я так не планировал. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой», — сказал 34-летний Кокорин.

В России последним клубом Кокорина был московский «Спартак», который он покинул в январе 2021 года и перешел в итальянскую «Фиорентину». С 2022-го форвард играет на Кипре за «Арис».

Кокорин с «Зенитом» выигрывал чемпионат (2018/19), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2016) России, с московским «Динамо» был бронзовым призером чемпионата страны (2008).