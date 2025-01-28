Кокорин заявил о нежелании возвращаться в Россию
Бывший футболист сборной России Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», в интервью на YouTube-канале Федора Смолова рассказал, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
«Я там прожил 15 лет, Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас, что там делать? Ну, типа, в киношку ходить, по Патрикам лазить», — сказал Кокорин.
По словам 33-летнего футболиста, «большого кайфа» от подобного он не испытывает. «Если есть море, лучше на море остаться», — добавил Кокорин.
В России последним клубом Кокорина был московский «Спартак», который он покинул в январе 2021 года и перешел в итальянскую «Фиорентину». С 2022-го форвард играет на Кипре за «Арис».
Кокорин с «Зенитом» выигрывал чемпионат (2018/19), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2016) России, с московским «Динамо» был бронзовым призером чемпионата страны (2008).
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