 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кокорин заявил о нежелании возвращаться в Россию

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» заявил, что сейчас в России нечего делать. По словам нападающего, который сейчас играет за кипрский «Арис», Москва ему никогда особо не нравилась
Александр Кокорин
Александр Кокорин (Фото: телеграм-канал ФК «Арис»)

Бывший футболист сборной России Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», в интервью на YouTube-канале Федора Смолова рассказал, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.

«Я там прожил 15 лет, Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас, что там делать? Ну, типа, в киношку ходить, по Патрикам лазить», — сказал Кокорин.

По словам 33-летнего футболиста, «большого кайфа» от подобного он не испытывает. «Если есть море, лучше на море остаться», — добавил Кокорин.

Кокорин заявил о падении уровня РПЛ за время его отсидки
Спорт
Александр Кокорин

В России последним клубом Кокорина был московский «Спартак», который он покинул в январе 2021 года и перешел в итальянскую «Фиорентину». С 2022-го форвард играет на Кипре за «Арис».

Кокорин с «Зенитом» выигрывал чемпионат (2018/19), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2016) России, с московским «Динамо» был бронзовым призером чемпионата страны (2008).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Александр Кокорин ФК Арис
Материалы по теме
Кокорин оценил переход в «Спартак» фразой «залутал бабок больше всего»
Спорт
Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. Видео
Спорт
Кокорин стал капитаном кипрского «Ариса»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 18:43
Депутаты запретят иноагентам «ёрничать» и проводить мастер-классыПолитика, 20:04
Путин заявил о крушении прогнозов «кончины» АвтоВАЗаПолитика, 20:01
«Цифра брокер» дал прогноз по акциям двух российских компаний из сферы ИИИнвестиции, 19:56
Патрушев назвал терактом подрыв и затопление судна Ursa MajorПолитика, 19:53
Путин назвал проблему c пересаживанием чиновников на российские машиныОбщество, 19:45
В НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы RheinmetallПолитика, 19:39
Правящие партии Румынии потеряли голоса после отмены результатов выборовПолитика, 19:37
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Как Дания готовит Европу к битве с Трампом за ГренландиюПолитика, 19:31
Нассим Талеб назвал распродажу акций NVIDIA началом падения рынка ИИИнвестиции, 19:26
Стелла Маккартни выкупила долю своего бренда у LVMHБизнес, 19:24
Кокорин заявил о нежелании возвращаться в РоссиюСпорт, 19:18
Два «стратега» Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаномПолитика, 19:16
Как менялось время на часах Судного дня. ИнфографикаПолитика, 18:52
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 18:46