Глава ПКР назвал участников церемонии открытия Паралимпиады от России
Российская делегация в полном составе получила финальное подтверждение своих аккредитаций на Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо, российская делегация примет участие в церемонии открытия. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая шесть спортсменов, одного спортсмена‑ведущего, тренерский персонал, технический, медицинский и членов штаба», — сказал Рожков.
По словам Рожкова планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба. «Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете», — добавил глава ПКР.
Также Рожков отметил, что по имеющейся на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры.
В Играх примут участие шесть российских спортсменов с флагом и гимном страны. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Церемония открытия состоится в Вероне 6 марта.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны