Олимпиада-2026⁠,
0

Глава ПКР назвал участников церемонии открытия Паралимпиады от России

Российская делегация примет участие в церемонии открытии Паралимпиады
Сюжет
Олимпиада-2026
В церемонии должны принять участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба, а горнолыжники и сноубордисты ее пропустят из-за того, что у них на следующий день старты
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российская делегация в полном составе получила финальное подтверждение своих аккредитаций на Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо, российская делегация примет участие в церемонии открытия. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая шесть спортсменов, одного спортсмена‑ведущего, тренерский персонал, технический, медицинский и членов штаба», — сказал Рожков.

По словам Рожкова планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба. «Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете», — добавил глава ПКР.

Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
Спорт
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Также Рожков отметил, что по имеющейся на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры.

В Играх примут участие шесть российских спортсменов с флагом и гимном страны. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Церемония открытия состоится в Вероне 6 марта.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Паралимпиада-2026 Павел Рожков Паралимпийский комитет России
