ПКР: российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпиаде

В ПКР сообщили, в каких дисциплинах россияне выступят на Паралимпиаде

На Паралимпиаде-2026 шестеро российских спортсменов вступят в борьбу за 18 комплектов медалей

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В Играх должны принять участие шесть россиян с флагом и гимном страны.

«Горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина примут участие в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте. Лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным будут бороться за медали в спринте и гонках на 10 и 20 км. Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер, которые выступают в одном классе, поведут борьбу в слаломе и сноуборд‑кроссе», — сказал Рожков.

Глава ПКР добавил, что Голубкова и Багиян также заявлены на смешанную эстафету, но решение по участию в ней будет принято позже.

Бугаев — трехкратный чемпион Паралимпийских игр, Ворончихина — двукратная чемпионка мира, Голубков — шестикратный чемпион мира, Багиян — призер чемпионата мира.

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта.