В ПКР сообщили, в каких дисциплинах россияне выступят на Паралимпиаде
Российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В Играх должны принять участие шесть россиян с флагом и гимном страны.
«Горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина примут участие в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте. Лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным будут бороться за медали в спринте и гонках на 10 и 20 км. Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер, которые выступают в одном классе, поведут борьбу в слаломе и сноуборд‑кроссе», — сказал Рожков.
Глава ПКР добавил, что Голубкова и Багиян также заявлены на смешанную эстафету, но решение по участию в ней будет принято позже.
Бугаев — трехкратный чемпион Паралимпийских игр, Ворончихина — двукратная чемпионка мира, Голубков — шестикратный чемпион мира, Багиян — призер чемпионата мира.
Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта.
