0

Команда Большунова и Степановой выиграла эстафету на чемпионате России

Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету на чемпионате России
Второе место заняла сборная Ленинградской области, третье — команда Тюменской области
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сборная Татарстана выиграла смешанную эстафету 4х5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.

В ее составе выступали трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Сергей Ардашев и Лидия Горбунова. Они показали результат 58 минут 57,7 секунды.

Второе место заняла сборная Ленинградской области (Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров) с отставанием 1,6 секунды. Тройку лидеров замкнула команда Тюменской области (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина и Александр Терентьев) с отставанием 2 секунды.

Ранее на турнире Большунов выиграл «разделку» и был пятым в скиатлоне.

Чемпионат России продлится до 8 марта. В воскресенье, 1 марта, состоятся личные спринтерские гонки свободным стилем.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Вероника Степанова
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
