Команда Большунова и Степановой выиграла эстафету на чемпионате России
Сборная Татарстана выиграла смешанную эстафету 4х5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.
В ее составе выступали трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Сергей Ардашев и Лидия Горбунова. Они показали результат 58 минут 57,7 секунды.
Второе место заняла сборная Ленинградской области (Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров) с отставанием 1,6 секунды. Тройку лидеров замкнула команда Тюменской области (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина и Александр Терентьев) с отставанием 2 секунды.
Ранее на турнире Большунов выиграл «разделку» и был пятым в скиатлоне.
Чемпионат России продлится до 8 марта. В воскресенье, 1 марта, состоятся личные спринтерские гонки свободным стилем.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны