0

Большунов стал пятым в скиатлоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Победу одержал Сергей Ардашев с результатом 47 минут 29,9 секунды. У женщин победу в скиатлоне одержала Вероника Степанова
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Лыжник Александр Большунов занял пятое место в скиатлоне на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.

Победителем гонки стал Сергей Ардашев, преодолевший дистанцию за 47 минут 29,9 секунды. Второе место занял Егор Митрошин с отставанием 0,1 секунды. Третье место разделили Дмитрий Жуль и Андрей Кузнецов, проигравшие победителю 0,3 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов отстал от победителя на 0,5 секунды.

Ранее Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем.

У женщин в скиалтоне победила Вероника Степанова (52.50,7), опередившая Евгению Крупицкую (отставание — 1 секунда) и Алину Пеклецову (+2,9).

Соревнования продлятся до 8 марта. В субботу, 28 февраля, состоится смешанная эстафета.

Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
