Стефен Карри под сирену забил трехочковый со своей половины в матче НБА

Карри под сирену забил трехочковый со своей половины в матче НБА. Видео

«Голден Стэйт» победил «Орландо». Американский разыгрывающий набрал 56 очков, реализовав в том числе 12 трехочковых бросков

Стеф Карри (справа) (Фото: Julio Aguilar / Getty Images)

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри совершил очень красивый бросок в гостевом матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо Мэджик».

В конце второй четверти Карри с сиреной забросил мяч со своей половины площадки.

«Голден Стэйт» в этой игре победил со счетом 121:115. 36-летний Карри набрал 56 очков, реализовав в том числе 12 трехочковых бросков.

Карри — четырехкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), рекордсмен лиги по трехочковым.

«Голден Стэйт» занимает седьмое место в Западной конференции, одержав 32 победы в 59 матчах. «Орландо» расположился на седьмой строчке на Востоке с 29 победами в 61 игре.