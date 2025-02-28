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Синнера убрали из номинантов на спортивный «Оскар» после допинг-скандала

Синнера убрали из номинации Laureus «Спортсмен года» после допинг-скандала
Организаторы премии Laureus объявили об исключении первой ракетки мира из номинации в категории «Спортсмен года» из-за трехмесячной дисквалификации за допинг
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первую ракетку мира итальянца Янника Синнера убрали из номинации в категории «Спортсмен года» в престижной ежегодной премии Laureus, которую называют спортивным «Оскаром», из-за допинг-скандала. Об этом сообщается на сайте организации.

«После обсуждений было решено, что номинация Янника Синнера на премию Laureus World Sportsman of the Year этого года должна быть отозвана. Мы следили за этим делом, решениями соответствующих международных органов и, хоть и отмечаем смягчающие обстоятельства, считаем, что трехмесячная дисквалификация делает номинацию недопустимой. Янник и его команда были проинформированы», — сказал глава академии Laureus Шон Фитцпатрик.

Номинанты на премию станут известны 3 марта. Церемония награждения пройдет в Мадриде 21 апреля. Премия вручается с 2000 года, ее лауреаты получают 30-сантиметровую статуэтку от Cartier из золота и серебра.

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Янник Синнер

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера, согласно которому теннисист согласился на трехмесячную дисквалификацию, до 4 мая. После этого соглашения WADA отозвало свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Синнер в 2024 году дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Тогда теннисист избежал дисквалификации, но WADA подало апелляцию в CAS.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Янник Синнер допинг Laureus
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