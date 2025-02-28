 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Карпин после ухода из «Ростова» будет жить в Москве

Cупруга тренера сборной России Дарья Карпина рассказала об этом в своих соцсетях. Валерий Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ухода из «Ростова» будет жить в Москве. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщила его жена Дарья.

«Да», — ответила Карпина на соответствующий вопрос одного из своих подписчиков.

Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова», заявив, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, в свою очередь, отметил, что «интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной».

Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. На этот год у команды пока запланированы матчи с Замбией (март), Нигерией (6 июня) и Белоруссией (10 июня).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Валерий Карпин ФК Ростов сборная России по футболу
Материалы по теме
Уход Карпина и демарш латиноамериканцев. Что важно знать о рестарте РПЛ
Спорт
«Подставил «Ростов». Что говорят об уходе Карпина ради сборной
Спорт
Карпин ушел из «Ростова». Что он дал клубу и какие проблемы оставил
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
Товарная биржа СПбМТСБ сменила название на Петербургскую биржуИнвестиции, 11:17
Карри под сирену забил трехочковый со своей половины в матче НБА. ВидеоСпорт, 11:16
Как развивать карьеру, не уходя из своей компании — Fast CompanyPro, 11:16
Депутат Рады сообщила о шевронах «бусифицирован ТЦК» у военных ВСУПолитика, 11:08
Макрон призвал ЕС отказаться от «счастливой вассализации» с СШАПолитика, 11:07
Биткоин упал ниже $80 тыс. Это на 27% меньше исторического максимумаКрипто, 11:05
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Российские виноделы получили высшие награды на конкурсе в ИзраилеВино, 11:05
Синнера убрали из номинантов на спортивный «Оскар» после допинг-скандалаСпорт, 11:02
Как IT-решение Logistick помогает вести бизнес с другими странамиОтрасли, 11:01
Barilla увеличит цены на импортные макароныБизнес, 10:52
Что известно о Lada Iskra: дата выхода и характеристики новой моделиАвто, 10:50
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:50
Этичный взлом без выходных: как автопентест помогает опережать хакеровТренды, 10:43