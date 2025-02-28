Карпин после ухода из «Ростова» будет жить в Москве

Cупруга тренера сборной России Дарья Карпина рассказала об этом в своих соцсетях. Валерий Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде

Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ухода из «Ростова» будет жить в Москве. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщила его жена Дарья.

«Да», — ответила Карпина на соответствующий вопрос одного из своих подписчиков.

Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова», заявив, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, в свою очередь, отметил, что «интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной».

Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. На этот год у команды пока запланированы матчи с Замбией (март), Нигерией (6 июня) и Белоруссией (10 июня).