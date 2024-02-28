МВД попросило заочно арестовать видеоблогера Евгения Савина
МВД России попросило суд заочно арестовать бывшего футболиста, а ныне блогера и владельца футбольного клуба «КраСава» Евгения Савина. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Ходатайство подано в Тверской суд. Дата заседания, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения, пока не назначена.
14 февраля стало известно, что МВД России объявило Савина в розыск. Ведомство не уточняло, по какой статье Уголовного кодекса России он разыскивается. Но в карточке в базе судов говорится, что дело против блогера возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 (дискредитация армии).
Как сообщал ранее телеграм-канал «Осторожно, новости», экспертиза выявила дискредитацию российской армии в интервью Савина Ксении Собчак.
В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Тогда причиной стал вышедший в апреле 2022-го на YouTube-канале «КраСава» (сейчас на него подписаны 1,1 млн человек) фильм с украинскими футболистами, которые высказались о российской военной операции на Украине. В выпуске снялись в том числе нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.
После публикации этого видео администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с «КраСавой» на проведение домашних матчей. В конце мая 2022 года стало известно, что Савин покинул Россию и переехал на Кипр. Он стал владельцем выступающего во втором кипрском дивизионе клуба Ypsonas и переименовал его в FC Krasava — Eny Ypsonas.
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