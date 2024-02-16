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Военная операция на Украине ,  
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Блогер Евгений Савин отреагировал на новость об объявлении в розыск

Блогер Савин о попадании в розыск: мы все так же честно и открыто делаем футбол
Сюжет
Военная операция на Украине
Евгений Савин заявил, что его можно будет найти на матче чемпионате Кипра против «Паралимни» 16 февраля. «Мы все так же честно и открыто делаем футбол», — сказал блогер. В его клубе пошутили, что для сотрудников МВД вход свободный
Фото: Соцсети Евгения Савина
Фото: Соцсети Евгения Савина

Бывший футболист и телеведущий, а ныне блогер и владелец клуба «КраСава» Евгений Савин в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) отреагировал на информацию, что МВД России объявило его в розыск.

«Вчера дошли новости, что меня потерял кто-то, разыскивает. А мы все так же честно и открыто делаем футбол. Увидимся на самой важной игре сезона», — написал блогер.

В пятницу, 16 февраля, клуб Савина сыграет матч во втором дивизионе чемпионата Кипра против «Паралимни», начало в 20:00.

Клуб выложил в соцсетях шуточную афишу этой игры, где говорится, что именно там можно будет найти Савина. «Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего. Для сотрудников МВД вход свободный», — говорится в сообщении.

Фото: ФК «Красава»

14 февраля стало известно, что МВД России объявило в розыск Савина. По какой статье Уголовного кодекса России он разыскивается, в карточке в базе данных не уточняется. По данным телеграм-канала Baza, на Савина возбудили дело о дискредитации российской армии после двух административных дел.

В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии. Тогда причиной стал вышедший в апреле 2022-го на YouTube-канале «КраСава» ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской военной операции на Украине. В выпуске в том числе снялись нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.

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После выхода ролика администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с «КраСавой» на проведение домашних матчей. В конце мая 2022 года стало известно, что Савин покинул Россию и живет на Кипре. Он стал владельцем выступающего во втором кипрском дивизионе клуба Ypsonas и переименовал его в FC Krasava — Eny Ypsonas.

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Футбол Евгений Савин
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МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
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