Роналду назвал свой неприличный жест «выражением силы и победы»

Роналду подчеркнул, что в его действиях нет ничего постыдного. «Мы в Европе к этому привыкли», — сказал португалец

Криштиану Роналду (Фото: REUTERS)

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал движения рукой у паха перед болельщиком соперника «выражением силы и победы». Об этом он заявил членам дисциплинарного комитета Федерации футбола Саудовской Аравии, сообщает Al Riyadiah.

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — сказал Роналду.

«Аль-Наср» 25 февраля в гостях обыграл «Аль-Шабаб» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 3:2. Роналду открыл счет голом с пенальти.

После матча болельщики начали скандировать фамилию Месси. В ответ Роналду повернулся к ним и несколько раз помахал рукой в области паха.

Роналду за этот жест грозит двухматчевая дисквалификация.

Ранее в феврале Роналду после поражения засунул в трусы шарф с символикой соперника. Таким образом Роналду ответил фанатам соперника, скандировавшим фамилию Месси.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Он забил 54 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.