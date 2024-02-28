Канадский игрок «Динамо» впервые признан лучшим форвардом месяца в КХЛ

Нападающий «Динамо» Джордан Уил, а феврале сделал пять голевых передач и забросил восемь шайб, четыре его гола стали победными

Джордан Уил (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил впервые в карьере признан лучшим форвардом месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В десяти матчах февраля Уил набрал 13 очков (8 шайб и 5 передач). Четыре гола канадского нападающего стали победными для «Динамо». Показатель полезности форварда составил «+11».

Лучшие игроки месяца:

Лучший вратарь месяца — Тимур Билялов («Ак Барс»)

Лучший защитник месяца — Даниил Пыленков («Динамо» Москва)

Лучший новичок месяца — Дмитрий Бучельников («Адмирал»)

31-летний канадский форвард играет в КХЛ с лета 2021-го года. Ранее он выступал в составе «Ак Барса». В июле 2022-го года Уил заключил двухлетний контракт с московским «Динамо», перейдя в клуб в результате обмена на нападающего Станислава Галиева.

Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля. Московское «Динамо» во второй раз в истории стало победителем регулярного чемпионата КХЛ. В первом матче московский клуб встретится с минским «Динамо», который занял восьмое место в Западной конференции. Победитель противостояния определится в серии до четырех побед.