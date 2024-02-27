КХЛ вынесла предупреждение «Торпедо» из-за поведения болельщиков

Болельщики «Торпедо» в матче 2 февраля демонстрировали неприличные жесты в адрес игроков «Динамо». В КХЛ вынесли нижегородскому клубу предупреждение за нарушение требований технического регламента

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла предупреждение нижегородскому «Торпедо» за поведение болельщиков клуба на матче с московским «Динамо» (1:2). Об этом со ссылкой на пресс-службу лиги сообщил «Чемпионат».

Болельщики «Торпедо» во время домашней встречи 2 февраля демонстрировали неприличные жесты в адрес игроков московской команды, а также бросали на лед посторонние предметы.

«После изучения всех фактов, связанных с поведением болельщиков, произошедших во время матча № 665 «Торпедо» — «Динамо» (Москва), лига приняла решение вынести предупреждение ХК «Торпедо», — заявили в пресс-службе КХЛ.

Причина вынесения предупреждения — нарушения технического регламента лиги, правил поведения в спортсооружении.

«Торпедо» по итогам регулярного чемпионата заняло седьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб встретится с петербургским СКА.

Московское «Динамо» во второй раз в истории стало победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф московский клуб сыграет с минским «Динамо», которое заняло восьмое место в Западной конференции, последнее для попадания в плей-офф.

Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля. Победитель противостояния определится в серии до четырех побед.