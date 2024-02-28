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Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званном ужине

Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званном ужине
Килиан Мбаппе стал единственным футболистом, приглашенным на ужин в рамках официального визита главы Катара во Францию
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Global Look Press)

Футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани на званном ужине в Елисейском дворце в Париже, сообщает RMC Sport.

По данным источника, Мбаппе оказался единственным действующим футболистом, приглашенным на ужин в рамках официального визита главы Катара во Францию. В ходе разговора Макрон с улыбкой обратился к Мбаппе с фразой: «Ты создашь нам еще много проблем».

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи также был в числе приглашенных на званный ужин.

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Килиан Мбаппе

RMC Sport и L'Equipe 15 февраля сообщили, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом. Отмечалось, что футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.

После объявления об уходе Мбаппе не попал в стартовый состав ПСЖ на матч чемпионата Франции. Во встрече с «Нантом» (2:0) он вышел на поле на 68-й минуте и отметился голом.

Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год. В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023-го стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.

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Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 31 гол. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €180 млн.

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Теги
Футбол Килиан Мбаппе ПСЖ Эмманюэль Макрон
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