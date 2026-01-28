Вик Уайлд обвинил FIS в «максимальной трусости» при допуске россиян

Двукратный олимпийский чемпион обвинил FIS в трусости при допуске россиян

По словам Вика Уайлда, политика федерации является отражением «всей нынешней Европы, но в миниатюре»

Вик Уайлд (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд в интервью Sport24 прокомментировал политику Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в отношении допуска российских атлетов.

По словам спортсмена, федерация «ведет себя максимально трусливо». «Их политика — отражение всей нынешней Европы, но в миниатюре. Большинство лыжников и сноубордистов с удовольствием бы снова соревновались с россиянами, но FIS не хочет этого допускать», — заявил Уайлд.

Он также предположил, что федерация намеренно усложняет процесс возвращения россиян как в лыжных, так и в сноубордических дисциплинах.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение было принято после апелляции России на решение Совета FIS от 21 октября. Решение организации о недопуске было признано неправомерным.

Условия CAS включают нейтральный статус (без флага и гимна) и соответствие критериям МОК для нейтральных атлетов (отсутствие добровольных связей с российскими силовыми структурами).

Первыми нейтральный статус получили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Также были допущены спортсмены во фристайле, сноуборде, горных лыжах, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

Уайлд до сезона 2010/11 включительно выступал за США. Решил получить второе гражданство после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Паспорт гражданина России Уайлд получил в мае 2012 года.

Он является двукратным олимпийским чемпионом Игр в Сочи и бронзовым призером Олимпиады в Пекине.