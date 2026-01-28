 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 4,5 x 3,65 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 100 x 10 2 1,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,04 x 15 2 53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,1 x 10 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,05 x 4,2 2 1,83 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2 x 3,5 2 3,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,55 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,9 x 3,65 2 1,75 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Двукратный олимпийский чемпион обвинил FIS в трусости при допуске россиян

Вик Уайлд обвинил FIS в «максимальной трусости» при допуске россиян
По словам Вика Уайлда, политика федерации является отражением «всей нынешней Европы, но в миниатюре»
Вик Уайлд
Вик Уайлд (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд в интервью Sport24 прокомментировал политику Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в отношении допуска российских атлетов.

По словам спортсмена, федерация «ведет себя максимально трусливо». «Их политика — отражение всей нынешней Европы, но в миниатюре. Большинство лыжников и сноубордистов с удовольствием бы снова соревновались с россиянами, но FIS не хочет этого допускать», — заявил Уайлд.

Он также предположил, что федерация намеренно усложняет процесс возвращения россиян как в лыжных, так и в сноубордических дисциплинах.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение было принято после апелляции России на решение Совета FIS от 21 октября. Решение организации о недопуске было признано неправомерным.

Условия CAS включают нейтральный статус (без флага и гимна) и соответствие критериям МОК для нейтральных атлетов (отсутствие добровольных связей с российскими силовыми структурами).

Первыми нейтральный статус получили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Также были допущены спортсмены во фристайле, сноуборде, горных лыжах, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

Уайлд до сезона 2010/11 включительно выступал за США. Решил получить второе гражданство после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Паспорт гражданина России Уайлд получил в мае 2012 года. 

Он является двукратным олимпийским чемпионом Игр в Сочи и бронзовым призером Олимпиады в Пекине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
сноуборд Вик Уайлд Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
Материалы по теме
FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским сноубордистам
Спорт
Российская сноубордистка получила нейтральный статус от FIS
Спорт
Российских лыжников и сноубордистов не допустили к Олимпиаде-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
SZ и Bloomberg связали обыски в Deutsche Bank со сделками Абрамовича Политика, 18:34
Песков ответил на вопрос о совместной фотографии Путина и Трампа Политика, 18:34
Стала известна дата похорон экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева Спорт, 18:29
WhatsApp продолжил терять пользователей в России Технологии и медиа, 18:29
Пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада Общество, 18:26
Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа Политика, 18:22
Инвестгигант Fidelity запустит собственный долларовый стейблкоин FIDD Крипто, 18:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Генпрокуратура подала иск об изъятии у Льва Кветного цементных заводов Общество, 18:09
Halyk Bank назначил зампредом по IT бывшего топ-менеджера ВТБ и Сбербанка Бизнес, 18:08
Опт упал, а розница выросла. Что случилось с рынком автозапчастей Авто, 18:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Горелкин призвал исправлять ситуацию с маркировкой звонков от банков Технологии и медиа, 18:00
В The Arena 8 февраля состоится выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» Пресс-релиз, 17:57
Двукратный олимпийский чемпион обвинил FIS в трусости при допуске россиян Спорт, 17:54