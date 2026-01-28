Анна Щербакова посетит соревнования по фигурному катанию на ОИ-2026 в Италии

Щербакова посетит соревнования по фигурному катанию на ОИ-2026 в Италии

Щербакова вместе с семьей планирует также посетить соревнования по хоккею и шорт-треку

Анна Щербакова (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова планирует посетить соревнования по фигурному катанию на ОИ-2026 в Италии. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Поеду достаточно надолго, вся поездка займет около 10 дней. Попаду и на фигурное катание, и на хоккей, и на шорт-трек. Поедем всей семьей. Очень предвкушаю поездку, думаю, будет очень классно», — сказала Щербакова.

Щербакова добавила, что на соревнованиях планирует посетить произвольную программу у мужчин и короткую у женщин. Спортсменка будет «заряжаться атмосферой», потому что не смогла ее в полной мере ощутить на своих Играх в 2022 году из-за отсутствия зрителей.

На счету Щербаковой есть победы на Олимпиаде в Пекине (2022) и чемпионате мира (2021). На чемпионате Европы в 2022 году спортсменка заняла второе место, но после дисквалификации Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил, золото присудили Щербаковой.

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) 28 января опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Играх‑2026 в Италии. Всего в соревнованиях будет 13 россиян в семи видах спорта, они выступят в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.