Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 4,5 x 3,65 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 100 x 10 2 1,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,04 x 15 2 53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,1 x 10 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,05 x 4,2 2 1,83 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2 x 3,5 2 3,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,55 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,9 x 3,65 2 1,75 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Олимпиада-2026⁠,
0

Щербакова посетит соревнования по фигурному катанию на ОИ-2026 в Италии

Анна Щербакова посетит соревнования по фигурному катанию на ОИ-2026 в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
Щербакова вместе с семьей планирует также посетить соревнования по хоккею и шорт-треку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова планирует посетить соревнования по фигурному катанию на ОИ-2026 в Италии. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Поеду достаточно надолго, вся поездка займет около 10 дней. Попаду и на фигурное катание, и на хоккей, и на шорт-трек. Поедем всей семьей. Очень предвкушаю поездку, думаю, будет очень классно», — сказала Щербакова.

Щербакова добавила, что на соревнованиях планирует посетить произвольную программу у мужчин и короткую у женщин. Спортсменка будет «заряжаться атмосферой», потому что не смогла ее в полной мере ощутить на своих Играх в 2022 году из-за отсутствия зрителей.

На счету Щербаковой есть победы на Олимпиаде в Пекине (2022) и чемпионате мира (2021). На чемпионате Европы в 2022 году спортсменка заняла второе место, но после дисквалификации Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил, золото присудили Щербаковой.

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) 28 января опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Играх‑2026 в Италии. Всего в соревнованиях будет 13 россиян в семи видах спорта, они выступят в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Анна Щербакова фигурное катание Олимпиада-2026
