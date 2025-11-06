 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,4 x 4,7 2 8,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,48 x 4,8 2 5,9 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,65 x 4,15 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,3 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

ISU после решения суда подтвердил, что Валиеву лишили золота ЧЕ-2022

ISU после решения суда Швейцарии подтвердил, что Валиеву лишили золота ЧЕ-2022
ISU в январе 2024-го сообщил, что золото вместо Валиевой получит Щербакова. Валиева в октябре проиграла апелляцию в Федеральном суде Швейцарии, вердикт CAS пересмотрен не будет
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) после вердикта Федерального суда Швейцарии подтвердил, что чемпионкой Европы 2022 года вместо Камилы Валиевой стала Анна Щербакова.

«ISU в установленные сроки приступит к перераспределению медалей», — отметили в ISU.

В январе 2024 года, после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинг-делу Валиевой, ISU сообщил, что она лишилась победы на турнире, золото получит Щербакова, серебро — Александра Трусова, бронзу — бельгийка Луна Хендрикс.

30 октября 2025-го стало известно, что швейцарский суд отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения СAS по делу Валиевой.

Валиева убрала из Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) упоминание о победе на чемпионате Европы только летом 2024-го, а на странице в телеграм данные не меняла.

CAS дисквалифицировал Валиеву в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, награды чемпионатов России, финала и этапов Гран-при России, а сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

Дисквалификация спортсменки истечет в конце декабря 2025-го.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Камила Валиева допинг ISU
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской
Спорт
Американские фигуристы-чемпионы поддержали Валиеву
Спорт
Юристы рассказали о возможных последствиях для Валиевой после апелляции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В Москве задержали обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки таксиста Общество, 19:32
Трамп назвал отставку Пелоси после 40 лет в конгрессе великим событием Политика, 19:27
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Эффективные помощники: где и для чего нужны беспилотники Национальные проекты, 19:22
Мосбиржа начнет вечерние торги на срочном рынке позднее обычного Инвестиции, 19:22
Почему бизнес предпочитает размещать облака на собственных площадках Отрасли, 19:20
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 19:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Путин одобрил идею о полном запрете на продажу вейпов в России Политика, 19:07
«Билайн» проведет IT-конференцию в рамках форума «Цифровые решения» Отрасли, 19:05
В Минобрнауки сообщили об отчислении из вузов каждого десятого студента Общество, 19:04
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:59
Цифра, гибкость, сервис: как российскому турбизнесу расти в 2025 году Радио РБК, 18:59
Экс-генерал Денис Сугробов занял пост в фармацевтической компании Политика, 18:52