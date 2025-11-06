ISU после решения суда подтвердил, что Валиеву лишили золота ЧЕ-2022
Международный союз конькобежцев (ISU) после вердикта Федерального суда Швейцарии подтвердил, что чемпионкой Европы 2022 года вместо Камилы Валиевой стала Анна Щербакова.
«ISU в установленные сроки приступит к перераспределению медалей», — отметили в ISU.
В январе 2024 года, после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинг-делу Валиевой, ISU сообщил, что она лишилась победы на турнире, золото получит Щербакова, серебро — Александра Трусова, бронзу — бельгийка Луна Хендрикс.
30 октября 2025-го стало известно, что швейцарский суд отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения СAS по делу Валиевой.
Валиева убрала из Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) упоминание о победе на чемпионате Европы только летом 2024-го, а на странице в телеграм данные не меняла.
CAS дисквалифицировал Валиеву в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.
Фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, награды чемпионатов России, финала и этапов Гран-при России, а сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.
Дисквалификация спортсменки истечет в конце декабря 2025-го.
