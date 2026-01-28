 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 4,4 x 3,7 2 1,83 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 100 x 10 2 1,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,04 x 16 2 55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,1 x 10 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,05 x 4,2 2 1,83 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2 x 3,5 2 3,75 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,55 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,9 x 3,65 2 1,75 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

«Зенит» назначил третьего за неделю тренера после отстранения Секулича

Деян Радоньич назначен главным тренером баскетбольного «Зенита»
Ранее «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. После этого обязанности временно исполняли Максим Учайкин, а затем Ростислав Вергун
Деян Радоньич
Деян Радоньич (Фото: ANDREJ CUKIC / EPA / ТАСС)

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о назначении Деяна Радоньича новым главным тренером основной команды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с черногорским специалистом заключено по схеме «1+1» — до конца сезона 2026/27 с опцией продления еще на один год.

20 января Александер Секулич, тренер из Словении, был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера «Зенита», а 28 января уволен вместе с помощниками — Юрицей Жужей и Йернеем Валентинчичем. Его обязанности временно взял на себя Максим Учайкин. Однако уже 23 января его сменил тренер сборной Белоруссии Ростислав Вергун.

Радоньич начал тренерскую карьеру в 2005 году, придя в «Будучность» на позицию ассистента, вскоре он возглавил команду из Подгорицы, с которой шесть раз подряд становился чемпионом Черногории и обладателем Кубка страны.

Наибольших успехов он добился с белградской «Црвеной Звездой», которую возглавлял дважды (2013–2017 и 2020–2022). Под его руководством клуб пять раз выигрывал Адриатическую лигу, чемпионат и Кубок Сербии, а также дошел до четвертьфинала Евролиги.

С 2018 по 2020 год тренер руководил мюнхенской «Баварией» и дважды становился чемпионом немецкой Бундеслиги.

Также Радоньич работал в греческом «Панатинаикосе», стамбульском «Бахчешехире», где с командой дошел до полуфиналов Турции и Еврокубка, завоевав серебряные медали Кубка Европы ФИБА. Тренер также возглавлял сборную Черногории по баскетболу.

«Зенит» идет на четвертом месте Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед при девяти поражениях.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Баскетбол БК Зенит
Материалы по теме
Обменянный на француза баскетболист Касаткин сыграет против ЦСКА
Спорт
Баскетбольный «Зенит» уволил главного тренера и его помощников
Спорт
Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Аршавин выиграл суд у Барановской об изменении размера алиментов Спорт, 17:15
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада Город, 17:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 17:09
Песков назвал планы ЕС отказаться от газа из России проблемами Европы Общество, 17:00
Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России» Спорт, 16:59
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером Спорт, 16:57
Жители новых регионов разместили в ПСБ свыше ₽300 млрд Пресс-релиз, 16:56
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Путин заявил, что стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии Политика, 16:52
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость» Общество, 16:50
Водительские права «под ключ». Как работает мошенническая схема Авто, 16:48
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США Политика, 16:48
Следствие попросило арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета Политика, 16:44
В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире Спорт, 16:44
Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома Общество, 16:43