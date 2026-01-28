«Зенит» назначил третьего за неделю тренера после отстранения Секулича

Ранее «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. После этого обязанности временно исполняли Максим Учайкин, а затем Ростислав Вергун

Деян Радоньич (Фото: ANDREJ CUKIC / EPA / ТАСС)

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о назначении Деяна Радоньича новым главным тренером основной команды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с черногорским специалистом заключено по схеме «1+1» — до конца сезона 2026/27 с опцией продления еще на один год.

20 января Александер Секулич, тренер из Словении, был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера «Зенита», а 28 января уволен вместе с помощниками — Юрицей Жужей и Йернеем Валентинчичем. Его обязанности временно взял на себя Максим Учайкин. Однако уже 23 января его сменил тренер сборной Белоруссии Ростислав Вергун.

Радоньич начал тренерскую карьеру в 2005 году, придя в «Будучность» на позицию ассистента, вскоре он возглавил команду из Подгорицы, с которой шесть раз подряд становился чемпионом Черногории и обладателем Кубка страны.

Наибольших успехов он добился с белградской «Црвеной Звездой», которую возглавлял дважды (2013–2017 и 2020–2022). Под его руководством клуб пять раз выигрывал Адриатическую лигу, чемпионат и Кубок Сербии, а также дошел до четвертьфинала Евролиги.

С 2018 по 2020 год тренер руководил мюнхенской «Баварией» и дважды становился чемпионом немецкой Бундеслиги.

Также Радоньич работал в греческом «Панатинаикосе», стамбульском «Бахчешехире», где с командой дошел до полуфиналов Турции и Еврокубка, завоевав серебряные медали Кубка Европы ФИБА. Тренер также возглавлял сборную Черногории по баскетболу.

«Зенит» идет на четвертом месте Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед при девяти поражениях.